ترامب: لا أفكر في شن ضربات داخل فنزويلا

أحمد جودة - القاهرة - نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذه قرارا بضرب أهداف عسكرية داخل فنزويلا، وهو ما يتناقض مع تقارير إعلامية أفادت بأنه أعطى موافقته على الهجوم.

ورد ترامب عندما سأله الصحفيون يوم الجمعة على متن الطائرة الرئاسية عما إذا كان قد اتخذ قرارا في هذا الشأن، بـ "لا".

وفي وقت سابق، قالت مسؤولة البيت الأبيض آنا كيلي عندما سئلت عن التقرير، إن "المصادر التي لم تسمها الصحيفة لا تعرف ما تتحدث عنه وأي إعلان سيأتي من ترامب".

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" في وقت سابق، الجمعة، أن إدارة ترامب قررت مهاجمة منشآت عسكرية داخل فنزويلا وأن الضربات قد تأتي في أي وقت.

كما أشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن إدارة ترامب حددت أهدافا في فنزويلا تشمل منشآت عسكرية تستخدم وفق زعمها لتهريب المخدرات.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر، إذا قرر الرئيس ترامب المضي قدما في الغارات الجوية، فإن هذه الأهداف ستبعث برسالة واضحة إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مفادها بأن الوقت قد حان للتنحي.

وبينما لم يتخذ الرئيس قرارا نهائيا بشأن توجيه ضربات برية، قال المسؤولون إن حملة جوية محتملة ستركز على أهداف تقع في قلب عصابات المخدرات ونظام مادورو.

ووفق المصدر ذاته، ركز ترامب وكبار مساعديه بشكل خاص على زعزعة استقرار مادورو، حيث هاجم الجيش الأمريكي قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وتشمل الأهداف المحتملة قيد الدراسة الموانئ والمطارات التي يسيطر عليها الجيش والتي يزعم استخدامها لتهريب المخدرات، بما في ذلك المرافق البحرية ومهابط الطائرات، وفقا لأحد المسؤولين.

وأوضحت الصحيفة أنه من شأن شن هجمات جوية على أهداف داخل فنزويلا أن يشكل تصعيدا كبيرا للحملة، التي كانت حتى الآن تقتصر على الغارات الجوية على قوارب المخدرات المزعومة.

وركزت الإدارة الأمريكية بشكل خاص على مكافحة أزمة الفنتانيل، مع ارتفاع الوفيات المرتبطة به في الولايات المتحدة بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

ويقول الخبراء إنه لا يوجد دليل على أن فنزويلا تنتج الفنتانيل أو تتاجر به.