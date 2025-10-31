الارشيف / أخبار مصرية

وزير الأوقاف ينعى نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

أحمد جودة - القاهرة - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الأستاذ عصام عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، وشقيق الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد - نقيب قراء القاهرة، قارئ مسجد الإمام الشافعي، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

