عاجل- رئيس الإنتوساي يعلن المصادقة على استضافة إندونيسيا للدورة الـ26 والسعودية للـ27 لمؤتمر الإنكوساي

شهدت الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر الإنكوساي الخامس والعشرين بشرم الشيخ إعلانًا رسميًا بتصديق الجمعية العامة للإنتوساي على استضافة الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية إندونيسيا للمؤتمر السادس والعشرين عام 2028، واستضافة ديوان المحاسبة بالمملكة العربية السعودية للمؤتمر السابع والعشرين عام 2031.

كلمة المستشار محمد الفيصل يوسف وإعلان المصادقة الرسمية

في كلمته خلال الجلسة، أعلن معالي المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، عن قرار المصادقة الرسمية على استضافة إندونيسيا للمؤتمر القادم، موجهًا التهنئة لمعالي الدكتورة إسما ياتون، رئيس مجلس التدقيق بجمهورية إندونيسيا، ومتمنيًا لها ولبلادها النجاح في تنظيم هذا الحدث العالمي البارز.

وأشاد رئيس الإنتوساي بما تضمنته كلمة الدكتورة ياتون من رؤى طموحة وتطلعات واعدة لمستقبل المنظمة، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر القادم في جزيرة بالي عام 2028 سيُسهم في تعزيز مسيرة الإنتوساي نحو مزيد من التعاون وتبادل المعرفة والخبرات الرقابية بين الدول الأعضاء.

الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر الإنكوساي الخامس والعشرين بشرم الشيخ

اعتماد استضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر الإنكوساي 27 عام 2031

كما أعلن المستشار محمد الفيصل يوسف عن اعتماد الجمعية العامة لاستضافة ديوان المحاسبة السعودي للمؤتمر السابع والعشرين عام 2031، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُجسد مكانة المملكة العربية السعودية وريادتها المهنية في العمل الرقابي، وتُعد تتويجًا لمسيرتها المتميزة داخل منظومة الإنتوساي.

وقدم رئيس الإنتوساي التهنئة لمعالي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، رئيس ديوان المحاسبة السعودي، معربًا عن ثقته في قدرة المملكة على تنظيم مؤتمر عالمي يليق بمكانتها الدولية وبخبرتها الواسعة في مجال المحاسبة والرقابة المالية.

كلمة ديوان المحاسبة السعودي وتأكيد القيم الأساسية للإنتوساي

بدوره، أعرب الدكتور حسام العنقري عن اعتزازه بالثقة الكبيرة التي منحتها الجمعية العامة للإنتوساي للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا التزام ديوان المحاسبة بالقيم الأساسية للمنظمة الدولية، وعلى رأسها الشفافية، والمساءلة، والنزاهة، والتعاون الدولي.

وأشار إلى أن هذه الاستضافة تمثل فرصة لتعزيز التكامل المهني وتبادل الخبرات الرقابية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي على المستوى الدولي.

تقدير إندونيسي لحفاوة الاستقبال والتنظيم المصري المتميز

من جانبها، عبرت الدكتورة إسما ياتون عن سعادتها البالغة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في مدينة شرم الشيخ، مشيدةً بما شهده الإنكوساي 25 من تنظيم رفيع المستوى ومشاركة فعّالة من مختلف الأجهزة العليا للرقابة حول العالم.

وأكدت أن المؤتمر شكّل منصة متميزة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية في مجال العمل الرقابي، معبرةً عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق أهداف الإنتوساي المشتركة.