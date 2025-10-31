احذروا هذه العلامات: تدل على العجز الجنسي!كشف أخصائي المسالك البولية وأمراض الذكورة، الدكتور أرتور بوغاتيريوف، عن علامات مبكرة من الضروري الانتباه إليها لتفادي "العجز الجنسي".

وقال بوغاتيريوف، "يعتبر انخفاض الاهتمام بالعلاقة الحميمة من أولى العلامات التحذيرية. وقد يتجلى ذلك في انخفاض الرغبة الجنسية أو ضعف الاستجابة العاطفية للشريك".

وأضاف: "من الأعراض الشائعة الأخرى ضعف القدرة على الانتصاب، حيث يلاحظ الرجل أن انتصاب القضيب لا يكفي لممارسة العلاقة الحميمة أو أنه غير مستقر".

وتابع: “تظهر الأعراض الأولى عادة على شكل التعب المزمن والضعف وزيادة التهيج. وهذه الأعراض قد تكون نتيجة للتوتر أو الاكتئاب أو نمط حياة خامل، ما يؤثر أيضا على القدرة الجنسية”.

وبحسب الأخصائي، تشير مشكلات المسالك البولية – كثرة التبول، أو ضعف التدفق، أو الألم – إلى خلل في وظيفة البروستاتا، ما قد يؤدي إلى العجز الجنسي. كما قد تشير صعوبة القذف أو غيابه، وهذه حالة مرتبطة باضطرابات هرمونية أو عصبية، إلى هذه المشكلة أيضا.

ويؤكد بوغاتيريوف، أن ظهور هذه الأعراض لا يشير دائما إلى العجز الجنسي. لكن اذا لاحظ الرجل مثل هذه التغييرات، يجب عليه زيارة طبيب المسالك البولية. لأن التشخيص المبكر وفي الوقت المناسب وتغيير نمط حياته يساعد الرجل على منع تطور ضعف الانتصاب إلى حالة مزمنة والحفاظ على الصحة الجنسية.