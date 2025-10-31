نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت قرارات "ترامب" برفض رسوم جمركية على أكثر من 100 دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد قرارات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم الجمركية العالمية، والتي أثرت على أكثر من 100 دولة، يوم الخميس، حيث صوت على إلغاء ما يسمى بالرسوم الجمركية التبادلية.

وفقا لصحيفة ذا هيل، انضم أربعة جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين للتصويت بأغلبية 51 صوتًا مقابل 47 على قرار لإنهاء الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها ترامب بموجب أمر تنفيذي

كانت هذه هي المرة الثالثة التي يصوت فيها الجمهوريون جنبًا إلى جنب مع الديمقراطيين على قرار بشأن الرسوم الجمركية هذا الأسبوع، بعد أن حشدوا سابقًا لإنهاء الرسوم الجمركية التي تستهدف البرازيل وكندا.

وبحسب التقرير، تعد معارضة ترامب أمر نادر بالنسبة للجمهوريين في ولايته الثانية لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سوزان كولينز من ولاية مين، وميتش ماكونيل وراند بول من ولاية كنتاكي، وليزا موركوفسكي من ولاية ألاسكا، انضموا إلى حزب المعارضة.

يأتي التصويت في الوقت الذي ينهي فيه ترامب أسبوعا في آسيا، حيث أبرم اتفاق مع الصين لخفض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية الواردة إلى البلاد، ودفعها لشراء فول الصويا الأمريكي، وهو ما يمثل نقطة ضعف في الحروب التجارية التي أثرت سلبًا على المزارعين، بالإضافة إلى تنازلات أخرى.

ورغم المعارضة في مجلس الشيوخ، من غير المرجح أن يتخذ مجلس النواب أي إجراء مماثل فقد وضع الجمهوريون في مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام قاعدةً تمنع التصويت على قرارات الرسوم الجمركية.

تمثل قرارات الرسوم الجمركية توبيخًا للرسوم الجمركية نفسها، ولتجاوز ترامب لسلطاته وتجاوزه للكونجرس وصرح السيناتور تيم كين، الديمقراطي من ولاية فرجينيا، للصحفيين بأن المعارضة الرمزية يجب أن تلفت انتباه ترامب.

وقال كين: لقد تعلمت في ولاية ترامب الأولى أن الرئيس يستجيب لمثل هذه الأمور. عندما يرى الجمهوريين يبدؤون التصويت ضد سياساته، حتى بأعداد صغيرة، فإن ذلك يترك انطباعًا لديه، وقد يدفعه في كثير من الأحيان إلى تغيير سلوكه.