نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس جامعة القاهرة يوافق على إصدار عملة تذكارية تحمل شعار كلية طب قصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، على إصدار عملة تذكارية خاصة بكلية طب قصر العيني، تخليدًا لدورها التاريخي الرائد ومسيرتها الممتدة في خدمة التعليم الطبي والبحث العلمي والرعاية الصحية.

ويأتي هذا القرار استجابة لطلب كلية طب قصر العيني -جامعة الفاهره، برئاسة الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، في إطار الإعداد للاحتفال الكبير الذي تستعد له الكلية بمناسبة مرور مئتي عام على تأسيس قصر العيني في عام 1827، أقدم مؤسسة طبية في مصر والشرق الأوسط، والتي أرست قواعد التعليم الطبي الحديث وأسهمت في تخريج أجيال متعاقبة من رواد الطب والعلم في مصر والعالم العربي.

ويُعد قصر العيني أحد أبرز المعالم التاريخية والعلمية في مصر، إذ بدأ تاريخه عام 1827 عندما أنشأه الطبيب الفرنسي أنطوان كلوت بك بأمر من محمد علي باشا ليكون أول مدرسة ومستشفى لتعليم الطب في مصر الحديثة، وتوالت بعدها مراحل التطوير والنقل إلى مقره الحالي المطل على النيل عام 1837، ليصبح على مدى قرنين من الزمان منارةً علميةً كبرى أسهمت في تأسيس الطب الأكاديمي في المنطقة العربية والإفريقية، واحتضنت رموزًا علمية تركت بصمة في تاريخ الطب المصري والعالمي.

ومن جانبه، صرّح الدكتور حسام صلاح مراد أن إصدار العملة التذكارية يمثل رمزًا وطنيًا ومعنويًا يعبر عن اعتزاز الدولة والجامعة بتاريخ قصر العيني ودوره الممتد على مدار قرنين من الزمن في خدمة الإنسان والعلم والمجتمع، مؤكدًا أن الكلية بدأت من الآن التحضير للاحتفال التاريخي الذي سيقام عام 2027 بمناسبة مرور مئتي عام على تأسيسها، والذي سيجسد مسيرة قصر العيني كصرح علمي وإنساني خالد، ارتبط اسمه دومًا بالريادة والعطاء والطبيب المصري في أسمى صوره.