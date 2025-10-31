نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تشارك في المؤتمر الختامي لمؤتمر الشباب المحلي لتغير المناخ LCOY Egypt 2025 بجامعة النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت جامعة حلوان من خلال مجمع الإبداع والبحث العلمي في فعاليات المؤتمر الختامي لمؤتمر الشباب المحلي لتغير المناخ (LCOY Egypt 2025)، والذي استضافته جامعة النيل، حيث قدمت الجامعة فعالية جانبية متميزة بعنوان:

"المبادرة الخضراء لجامعة حلوان من أجل التكيف المناخي كحل استراتيجي"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتورة مايسة محمد نبيه مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي.



وجاءت المبادرة بقيادة طلاب وطالبات جامعة حلوان، حيث تم إطلاق مجموعة من المشروعات التطبيقية التي تتنوع بين أنظمة الطاقة الشمسية والمواد الصديقة للبيئة والعمارة المستدامة، مدعومة بشراكات فاعلة مع القطاع الخاص لضمان تطبيق عملي وتأثير مجتمعي قابل للتوسع.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن جامعة حلوان تسعى ليكون لها دور ريادي في دعم قضايا الاستدامة والتحول الأخضر، وإيمانًا بأهمية تمكين الشباب الجامعي ليكونوا قادة التغيير المناخي من خلال البحث والابتكار، بما يعزز مكانة الجامعة كنموذج وطني في مواجهة التحديات البيئية.

أفاد الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن جامعة حلوان تتبنى استراتيجية نحو ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030."

واختُتمت المشاركة بالتأكيد على أن مبادرة جامعة حلوان ليست مجرد مشروع جامعي، بل منصة متكاملة لتمكين الشباب وصناعة حلول مناخية مبتكرة، تضع الجامعة في طليعة المؤسسات الأكاديمية الداعمة لمستقبل أكثر استدامة.