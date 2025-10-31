نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي والرئيس الكولومبي يبحثان آفاق التعاون في التجارة والطاقة والثقافة وتبادل الخبرات الأمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي والرئيس الكولومبي يبحثان آفاق التعاون في التجارة والطاقة والثقافة وتبادل الخبرات الأمنية

شهدت القاهرة اليوم لقاءً رفيع المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس جوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الأخير إلى مصر، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

التجارة والطاقة محور المباحثات بين القاهرة وبوجوتا

أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد مناقشات معمقة حول تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على زيادة حجم التجارة البينية واستكشاف فرص استثمار جديدة في الأسواق الواعدة.

كما تطرق اللقاء إلى آفاق التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل التوجه المصري نحو التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، حيث أعرب الرئيس الكولومبي عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

التعاون الثقافي والطيران وتعزيز التواصل بين الشعوب

ناقش الجانبان سبل دعم التعاون الثقافي والسياحي بين مصر وكولومبيا، عبر تبادل الفعاليات والمعارض الثقافية وتنشيط حركة السياحة، بما يعزز التقارب الحضاري والتفاهم بين الشعبين.

كما تناولت المباحثات تطوير التعاون في مجال الطيران من خلال دراسة فتح خطوط جوية جديدة بين القاهرة والعاصمة بوجوتا، بما يسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع ويدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

تبادل الخبرات في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

وفي جانب الأمن ومكافحة الجريمة، بحث الرئيسان آليات التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين البلدين لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك في هذا المجال، باعتباره أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.

تأكيد الإرادة السياسية لتعميق الشراكة الاستراتيجية

واختتم اللقاء بالتأكيد على الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، والانطلاق نحو شراكة استراتيجية متكاملة تقوم على المصالح المشتركة والتفاهم المتبادل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبي مصر وكولومبيا.