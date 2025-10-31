نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ السيسي يؤكد دعم مصر للتعاون في ملف مياه النيل وتمسكها بسياسة خارجية قائمة على السلام واحترام القانون الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يؤكد دعم مصر للتعاون في ملف مياه النيل وتمسكها بسياسة خارجية قائمة على السلام واحترام القانون الدولي

شهدت القاهرة اليوم لقاءً بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، تناول تعزيز التعاون بين البلدين في ملف مياه النيل، والتأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على مبادئ السلام، واحترام سيادة الدول، وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب القارة الإفريقية.

توافق مصري كونغولي حول إدارة مياه النيل

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء بين الرئيسين تطرق إلى تطورات ملف مياه النيل وسبل التعاون بين دول حوض النيل، حيث شدد الجانبان على توافق الرؤى بين مصر والكونغو الديمقراطية بشأن أهمية التوصل إلى رؤية تشاركية وتعاونية تضمن الاستخدام المنصف والعادل لموارد النهر.

كما اتفق الرئيسان على ضرورة إعمال مبدأ التوافق بين الدول المتشاطئة في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، على نحو يضمن تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف دون الإضرار بحقوق أي دولة، مؤكدين أن الحوار والتنسيق هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المشتركة لشعوب دول الحوض.

حرص مصري على إنجاح مبادرة حوض النيل

وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على حرص مصر الصادق على إنجاح العملية التشاورية في إطار مبادرة حوض النيل، باعتبارها منصة جامعة تسهم في تحقيق التفاهم والتكامل بين الدول الأعضاء.

وأكد سيادته أن مصر تدعم كل جهد يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتجاوز أي خلافات، بعيدًا عن التصرفات الأحادية أو المواقف السياسية المتشددة التي قد تهدد استقرار المنطقة أو مصالح الشعوب الإفريقية.

السياسة الخارجية المصرية… مبادئ لا تتغير

واختتم اللقاء بتأكيد السيد الرئيس على أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على الاحترام المتبادل والمبادئ الثابتة، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر لا تتآمر ولا تستخدم القوة لتحقيق مصالحها، بل تسعى دائمًا إلى تحقيق السلام والاستقرار في الدول الصديقة والشقيقة، وتؤمن بأن الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة لا يتحققان إلا عبر التعاون والبناء المشترك.

كما أكد سيادته أن مصر ستواصل دعمها الكامل لجمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها لتحقيق الاستقرار والتنمية، انطلاقًا من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، ومن التزام مصر بدعم مسار السلام في القارة الإفريقية.