نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد جاهزية الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير لاستقبال الوفود والضيوف المشاركين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جاهزية الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير استعدادًا لاستقبال الوفود الرسمية والضيوف المشاركين في الافتتاح التاريخي، إلى جانب متابعة أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة محيط فنادق الإقامة لضمان التكامل في الصورة الجمالية والحضارية للمنطقة.

وشملت جولة المحافظ الميدانية عددًا من المحاور الحيوية، من بينها طريق الإسكندرية الصحراوي، طريق الفيوم، محور الفريق كمال عامر، شارع الهرم، وطريق النيل السياحي،شارع أحمد عرابي بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية بمحيط مطار سفنكس والفنادق القريبة ومسارات الحركة المخصصة للوفود الدولية.

وأوضح المحافظ أنه يتم متابعة الحالة العامة لما يقرب من 200 كيلومتر من الطرق والمحاور المرورية سواء المؤدية إلى المتحف المصري الكبير أو المرتبطة بمسارات فنادق الإقامة لضمان أعلى مستوى من الجاهزية والانضباط، مع إزالة أي ملاحظات على الفور لضمان انسيابية الحركة وظهور المحافظة بالصورة اللائقة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة مشددًا على ضرورة الظهور بالمظهر اللائق الذي يعكس مكانة محافظة الجيزة كواجهة حضارية مشرفة أمام ضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة تتابع دوريًا أعمال النظافة العامة والتشجير والدهانات والإنارة لتحقيق التكامل الجمالي في محيط المتحف، مع المتابعة المستمرة من رؤساء الأحياء والهيئات المعنية لضمان انتظام العمل والظهور بالشكل الحضاري اللائق.

