إضاءة برج القاهرة بعبارات ترحيبية احتفالا بافتتاح المتحف المصرى الكبير (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 09:36 مساءً -

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بافتتاح المتحف المصرى الكبير غدًا، تم التنسيق مع مسئولى برج القاهرة لإنارته اليوم الجمعة بعبارتى مرحباً بكم في مصر، وWelcome to Egypt، بالإضافة لعلم مصر، وأن يتم يوم غدٍ السبت إنارته بعبارتى افتتاح المتحف المصري الكبير، و GEM Grand Opening، بالإضافة لعلم مصر.

جولة للمحافظ

وأجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية للتأكد من الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المؤدية للمتحف الكبير، وكذلك مسارات حركة الضيوف ومحيط فنادق اقامتهم.

متابعة الموقف

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الانضباط والنظافة والمظهر الحضاري في مختلف المواقع والطرق المؤدية إلى المتحف، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق بمكانة مصر العالمية.