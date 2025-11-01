اللواء محمد إبراهيم الدويرى: من حقنا أن نفتخر ببلدنا العظيمة صاحبة حضارة آلاف السنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 03:21 مساءً - قال اللواء محمد إبراهيم الدويرى، نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن من حق مصر أن تفرح اليوم، بافتتاح المتحف المصرى الكبير، كما من حق المصريين أن يفخروا ببلدهم العظيمة صاحبة حضارة الاف السنين.

وقال الدويرى: "اليوم من حق مصر كلها أن تفرح، دولة جاء التاريخ بعدها. دولة ساهت حضارتها في تنوير العالم الذى كان يبحث عن أي ضوء ليجد أمامه حضارة ينهل من علمها، فيصبح عالما متقدما بفضل حضارتنا وعلمائنا. من حقنا أن نفتخر ببلدنا العظيمة صاحبة حضارة آلاف السنين".

وأضاف الدويرى: "مصر لا تنافس أحد، ولا تكايد أحد، ولا تتصيد لأحد، ولا تحارب أحد، ولكنها من أوائل الحضارات التي آمنت بالله الواحد الأحد"، مؤكداً ان "مصر يحفظها الله ومن ثم فلا خوف عليها مادامت في معية الرحمن الرحيم"، خاتماً تصريحه بقوله: تحيا مصر من القلب والعقل، كلنا جنود هذه البلد العظيمة حتي نلقي وجه الله.