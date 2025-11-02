نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يبحث مع وزيرة الثقافة البرازيلية تعزيز التعاون المشترك في مجالات المتاحف والتراث الثقافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الزيارات الرسمية رفيعة المستوى التي تشهدها مصر حاليًا للمشاركة في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي أُقيم مساء أمس، استقبل السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر المتحف، السيدة مارغريت مينيزيس (Margareth Menezes) وزيرة الثقافة البرازيلية وممثلة فخامة رئيس جمهورية البرازيل، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار حرص الوزير على استقبال رؤساء وفود الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي الفريد.

إشادة برازيلية بالمتحف المصري الكبير

وخلال اللقاء، أعربت وزيرة الثقافة البرازيلية عن خالص تهانيها لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف، مشيدة بما شاهدته من مقتنيات أثرية نادرة وعرض متحفي عالمي المستوى يعكس عراقة الحضارة المصرية وأصالتها.

كما قامت الوزيرة بتسليم رسالة خطية من رئيس جمهورية البرازيل إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن مشاركتها في الحفل جاءت نيابة عن الرئيس البرازيلي الذي حرص على أن تكون لبلاده مشاركة رسمية في هذا الحدث الدولي المرموق.

بحث التعاون في مجالات السياحة والآثار

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبرازيل في مجالات السياحة والآثار والتراث الثقافي، إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية في تطبيق التكنولوجيا الحديثة داخل المتاحف، وخاصة ما تم تطبيقه في المتحف المصري الكبير، من أجل نقل التجربة إلى المتاحف البرازيلية.

كما ناقش الجانبان إمكانية تطبيق هذه التجربة في المتحف الوطني البرازيلي، الذي يُعاد تشييده حاليًا استعدادًا لإعادة افتتاحه العام المقبل بعد حادث الحريق الذي تعرض له عام 2018.

معرض مؤقت للآثار المصرية في البرازيل

وأعربت الوزيرة البرازيلية عن تطلعها إلى تنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية في المتحف الوطني البرازيلي عند افتتاحه، بما يسهم في تعريف الشعب البرازيلي بالحضارة المصرية القديمة وتعزيز الحركة السياحية إلى مصر.

مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين

كما بحث الوزيران إعداد مذكرة تفاهم بين مصر والبرازيل في مجالات التراث والمتاحف وحماية الآثار وتبادل الخبرات، بما يعزز العلاقات الثقافية والحضارية بين الشعبين.

تصريحات وزير السياحة والآثار

من جانبه، رحّب السيد شريف فتحي بالتعاون المشترك مع البرازيل، مؤكدًا أن السياحة والآثار والفنون والثقافة تمثل جسورًا للقوة الناعمة، تُسهم في مد جسور الصداقة وتعزيز التقارب والتفاهم بين الشعوب.

حضر اللقاء الأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.