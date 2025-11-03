بهذه الطريقة... ياسمين عبد العزيز تروج عن أحدث أعمالها الدرامية في رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - رفعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، روح الحماس لدى جمهورها للكشف أحدث أعمالها الدرامية الجديدة،والتي تحمل اسم "وننسى اللي كان"، المقرر عرضه في ماراثون دراما 2026.

حيث شاركت ياسمين عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، صورة لها وهي تمسك بولاعة وتشعل النار في صورة قديمة، وظهرت بإطلالة باللون الأحمر،وعلقت على الصورة عنوان العمل "وننسى اللي كان".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي مشيدين بتفوق ياسمين عبدالعزيز

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل وتقابل حبيب، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي