نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: جاهزية أحمد فتوح للسوبر.. وسبب رفض الزمالك إجراء التبديل السادس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد فتوح سيكون جاهزًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات، مؤكدًا أن الجهاز الطبي فضّل إراحته فقط بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الزمالك رفض اللجوء للتبديل السادس خلال المباراة، بعدما تأكد الجهاز الطبي من سلامة فتوح وعدم معاناته من ارتجاج في المخ، وذلك حتى لا يُحرم الفريق من خدماته وفق بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتابع، يشير بروتوكول «فيفا» إلى منح اللاعب 6 أيام راحة سلبية في حال تعرضه لارتجاج في المخ، كما يمنح الحكام والأجهزة الطبية الحق في إيقاف اللعب فورًا عند الاشتباه في إصابة بالرأس، مع السماح بإجراء تبديل إضافي لا يُحتسب ضمن التبديلات الرسمية.

وأضاف أن الجهاز الطبي للزمالك حرص على تقييم حالة فتوح بشكل دقيق أثناء المباراة، وأثبتت الفحوصات سلامته بشكل كامل، وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم إجراء التبديل السادس، لضمان استمرار اللاعب مع الفريق بشكل طبيعي في الفترة المقبلة.