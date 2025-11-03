نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: حسام حسن سيتواصل مع ليفربول والسيتي.. وصلاح ومرموش سيلعبا ودية نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، سيتواصل مع آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، وجوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، لإنهاء أزمة تواجد محمد صلاح وعمر مرموش في ودية نيجيريا يوم ١٤ ديسمبر المقبل في القاهرة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، التوأم حسام وإبراهيم حسن تلقى تأكيدات من صلاح ومرموش بانضمامهما للمعسكر وسيكون هناك تواصل مع ليفربول والسيتي للتواجد دون أزمات.

وتابع، حسام حسن متفائل وليس هناك أزمة، لأن اللائحة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تمنح المنتخبات أحقية ضم اللاعبين بداية من يوم ٧ ديسمبر المقبل.

واختتم، ليفربول سيواجه برايتون يوم 13 ديسمبر المقبل، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق كريستال بالاس يوم 14 من نفس الشهر.