نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت يتحدث عن سباق درع الدوري ويمدح السيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن المنافسة بين الفرق على درع الدوري الإنجليزي، خلال تصريحات صحفية عقب مواجهة أستون فيلا.

انتصر فريق ليفربول على أستون فيلا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي بنتيجة هدفين دون رد، وجاء هذا الفوز بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وقال آرني سلوت: "لا أفكر في ذلك حاليًا، ولكن ربما يكون من حسن حظنا أن آرسنال هو المتصدر، وليس مانشستر سيتي."

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي يوم ٩ نوفمبر المقبل.