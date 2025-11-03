وزير الري يلتقي رئيسة وزراء جمهورية أوغندا لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال المياه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً - استقبل الدكتورهانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، روبينا نبانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وأوغندا فى مجال المياه، وتبادل وجهات النظر فيما يخص مبادرة حوض النيل NBI .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بالسيدة نبانجا، مشيرا للتعاون الثنائي المتميز بين البلدين والذى بدأ عام ١٩٤٩ بمشاركة مصر فى تمويل مشروع إنشاء سد أوين بأوغندا، والذى يُعد نموذجًا للشراكة الدائمة والتضامن الإقليمي، مشيرا لمواصلة هذا التعاون حتى يومنا هذا فى مجالي المياه والزراعة من خلال مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين في مختلف أنحاء أوغندا .

وقد أكد الدكتور سويلم إلتزام مصر القوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبى، مشيرا إلى أنه وفى إطار هذه الآلية، فإن مصر ترحب بالمشاركة في تنفيذ مشروع سد أنجولولو، الواقع على نهر مالابا المشترك بين كينيا وأوغندا.

ومن جانبها أعربت السيدة نبانجا عن سعادتها بلقاء السيد الوزير، وحرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا فى مختلف المجالات التجارية والإقتصادية، وفتح الأسواق الأوغندية أمام رجال الأعمال المصريين .

واستعرض الدكتور سويلم موقف مشروعات التعاون الثنائي التى تنفذها مصر فى أوغندا مثل مشروع مكافحة الحشائش المائية الذى بدأ فى عام ١٩٩٩ لإزالة الحشائش و ورد النيل من البحيرات والمجارى المائية الأوغندية، مما ساهم في تحسين الملاحة والصيد والبيئة، ويجرى تنفيذ المرحلة السادسة من المشروع حاليا والتى بدأت فى عام ٢٠٢٣ .

كما تم تطوير المراسى النهرية وأسواق الأسماك بما ساهم في تحسين البنية التحتية للصيد وتربية الأسماك للمساهمة فى دعم الأمن الغذائي وسبل العيش للمواطنين، كما تم إنشاء آبار جوفية وسدود لتجميع مياه الأمطار، بما ساهم فى توفير مياه الشرب النظيفة لآلاف الأوغنديين، كما تم تنفيذ مشروع "الحد من الفيضانات في منطقة كاسيسي" بتنفيذ أعمال حماية على نهر نياموامبا للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المجتمعات المحلية والبنية التحتية .

كما تم مؤخرًا توقيع مذكرة تفاهم جديدة حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية أوغندا إلى مصر في شهر أغسطس ٢٠٢٥، بقيمة ٦ ملايين دولار أمريكي، تشتمل على إنشاء خزانات أرضية وحفر آبار جوفية جديدة، وتطوير آبار جوفية وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، وتدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية .