ريال مدريد ينتزع صدارة الليغا برباعية

ريال مدريد ينتزع صدارة الليغا برباعيةواصل ريال مدريد عروضه القوية في الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزاً عريضاً على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من "الليغا".

أحرز أهداف ريال مدريد، غونزالو غارسيا وفينسيوس جونيور من ركلتي جزاء وفيدريكو فالفيردي في الدقائق 5 و25 و31 و48، بينما أحرز ميكيل أويارزابال هدف سوسيداد الوحيد في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز يرفع الفريق العاصمي رصيده إلى 60 نقطة ليقفز للصدارة مؤقتاً بفارق نقطتين عن حامل اللقب برشلونة الذي يحل ضيفا ‌على جيرونا بعد غدٍ الاثنين، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 31 نقطة، في المركز الثامن.

وأقيمت ثلاث مباريات أخرى في نفس الجولة، أسفرت عن فوز خيتافي على فياريال 2- 1، وتعادل اشبيلية مع ديبورتيفو ألافيس 1-1، واسبانيول مع سيلتا فيغو 2-2.