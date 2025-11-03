سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة في البلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 01:32 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء غائمة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق، مع وجود رمال مثارة على مناطق من الصحراء الغربية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

ويتوقع فرص أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية قد يصاحب ذلك نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على بعض المناطق.

ومتوقع أيضا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:



القاهرة الكبرى:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 19 والعظمى 27

الوجه البحري والدلتا:

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 20 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 20 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 26

مدن السواحل الشمالية:

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 19 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 28

مدن القناة وشمال سيناء:

- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 18 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 18 والعظمى 29

جنوب سيناء:

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 13 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 11 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 20 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

مدن البحر الأحمر:

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 22 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 23 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 24 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى 31

شمال الصعيد:

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 19 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 19 والعظمى 31

جنوب الصعيد:

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 36

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 38

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 20 والعظمى 38

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 39

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 36

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 23 والعظمى 39