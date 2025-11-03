نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورمال مثارة تضرب عدة مناطق خلال الساعات المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا مع الساعات الأولى من ظهر اليوم الإثنين، مؤكدة أن آخر صور الأقمار الصناعية ترصد امتداد الغطاء السحابي الكثيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى مناطق من الصحراء الغربية، وهو ما يصاحبه تساقط للأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، قد تكون رعدية على فترات.

وأوضحت الهيئة أن السحب الرعدية تتحرك على أجزاء من الصحراء الغربية مسببة نشاطًا قويًا للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب، ما يؤدي إلى رمال وأتربة مثارة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وهو ما وصفته الأرصاد بأنه أحد الظواهر الجوية الخطيرة اليوم.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى

أكدت الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار تمتد أيضًا إلى السواحل الشمالية والوجه البحري، وتصل إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة بشكل خفيف إلى متوسط وعلى فترات متقطعة، وسط تحذيرات من نشاط رياح قد يزيد الإحساس ببرودة الأجواء مع ساعات الليل.

كما أشارت الهيئة إلى استمرار الأجواء الخريفية المتقلبة على أغلب الأنحاء، مع توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 بالمحافظات