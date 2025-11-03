أحمد عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك في السوبر المصرى واستبعاد ناصر منسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 05:25 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن قائمة الزمالك التي ستسافر إلى الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لخوض مباريات السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الزمالك يطير إلى الإمارات فى السابعة مساءا

ويطير الزمالك إلى الإمارات فى السابعة من مساء اليوم، على أن يخوض الفريق أولى تدريباته غدا الثلاثاء بالإمارات استعداد لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى البطولة.