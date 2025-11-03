الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد مقار اللجان العامة في انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 08:28 مساءً - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 59 لسنة 2025 بتحديد مقار اللجان العامة والحفظ وأرقامها في انتخابات مجلس النواب.

