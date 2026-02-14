وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول التصنيع المحلي للسلع الصحية كركيزة للأمن والسيادة الصحية في أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 12:30 مساءً -

بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ١٤ فبراير في المائدة المستديرة الرئاسية حول التصنيع المحلي للسلع الصحية في أفريقيا كركيزة للأمن والسيادة الصحية في أفريقيا والتي عُقدت بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وبرئاسة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وذلك لبحث سبل تعزيز القدرات التصنيعية القارية في المجال الصحي ودعم الأمن والسيادة الصحية في أفريقيا.

وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لقيادة كينيا وفخامة الرئيس ويليام روتو في دفع جهود تعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الدوائية والصحية في أفريقيا، مؤكدًا أن الأمن الصحي للقارة يعتمد على قدرتها على إنتاج الأدوية واللقاحات محليًا والحد من الاعتماد المفرط على المصادر الخارجية، مشيراً إلى أن الأزمات الصحية العالمية الأخيرة أثبتت أن التصنيع المحلي لم يعد خيارًا تنمويًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية، موضحًا أن نجاح هذه الجهود يتطلب إطارًا قاريًا متكاملًا يجمع بين التنظيم الفعال والتمويل المستدام وضمان الطلب على المنتجات الصحية، مبرزاً أهمية آلية الشراء الأفريقية المجمعة باعتبارها أداة محورية لتجميع الطلب على الأدوية واللقاحات الأساسية وتعزيز استدامة الإنتاج المحلي.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن هيئة الدواء المصرية تعد أول جهة في أفريقيا تحقق مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في تنظيم الأدوية واللقاحات، مع التقدم نحو المستوى الرابع، ومؤكدًا استعداد مصر لوضع هذه الخبرات في خدمة القارة لتوحيد المعايير وتعزيز موثوقية المنتجات وتسريع الإنتاج المحلي المستدام، مستعرضاً التجربة الوطنية المصرية الرائدة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها نموذجًا يعكس أهمية توفير طلب منظم ومستدام على الخدمات والمنتجات الصحية لضمان نجاح استراتيجيات التصنيع المحلي، بما يربط بين التغطية الصحية الشاملة والاستدامة المالية ودعم الصناعة الوطنية.

في ذات السياق، شدد وزير الخارجية على أهمية تسهيل التجارة البينية الأفريقية في مجال المنتجات الدوائية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبما يتسق مع الأطر الإقليمية القائمة، لا سيما تجمع الكوميسا، بما يعزز التكامل الاقتصادي والصناعي في القارة، مؤكداً دعم مصر الكامل للجهود الأفريقية الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الصحي والسيادة القارية، وبما يسهم في بناء منظومة صحية أفريقية أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.