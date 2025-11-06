رسميا.. اليونسكو تعتمد انتخاب خالد العناني مديرًا عامًا للمنظمة بـ 172 صوتًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 11:31 صباحاً -

أعلن السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو، أن المؤتمر العام للمنظمة اعتمد رسميًا انتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو، بعد حصوله على 172 صوتًا، في نتيجة وصفها يوسف بأنها غير مسبوقة، مقابل اعتراض دولتين وامتناع دولة واحدة.

وجاء إعلان السفير، في منشور عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، حيث جاء اعتماد النتيجة خلال الجلسة المخصصة لإقرار اختيار المدير العام الجديد، ليبدأ الدكتور خالد العناني ولايته في قيادة المنظمة وفق الإجراءات المعمول بها داخل اليونسكو.

ويستعد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، لتسلّم مهام عمله رسميًا فى منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في منتصف نوفمبر المقبل، وذلك عقب اعتماده رسميًا من قِبل المؤتمر العام للمنظمة.

ويُعد الدكتور خالد العناني أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في مجالي حماية التراث والآثار والتعاون الثقافي الدولي، حيث تقلّد مناصب أكاديمية وتنفيذية بارزة أبرزها وزير السياحة والآثار (2019–2022)، ووزير الآثار (2016–2019).

وجاء فوز الدكتور خالد العناني تتويجًا لحملة انتخابية امتدت لأكثر من عامين ونصف، شهدت تنسيقًا مكثفًا بين وزارة الخارجية المصرية، ووفد مصر الدائم لدى اليونسكو في باريس، وسفارات مصر بالخارج.

وحظي العناني بتأييد رسمي من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، إلى جانب دعم دول مؤثرة مثل فرنسا (الدولة المضيفة لمقر المنظمة)، والبرازيل، وتركيا، وألمانيا، وعدد كبير من الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية اللاتينية.

ويُنتظر أن يعلن العناني فور تسلّمه مهامه عن خطته الاستراتيجية لتعزيز دور المنظمة في حماية التراث العالمي، ودعم التعليم والثقافة الرقمية، وتوسيع الشراكات الدولية في مواجهة التحديات الثقافية المعاصرة.