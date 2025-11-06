نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح مصنع المنصور للفلاتر بمدينة العاشر من رمضان ويتوجه لافتتاح توسعات جديدة ببدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، مصنع المنصور للفلاتر بمدينة العاشر من رمضان، في إطار دعم الدولة للتوسع في المشروعات الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي.

ويأتي الافتتاح ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي يجريها رئيس الوزراء لمتابعة جهود الدولة في زيادة قدرات الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة.

كما يتوجه مدبولي بعد ذلك لافتتاح توسعات أحد المصانع بمدينة بدر، بما يعكس استمرار العمل على تطوير البنية الصناعية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى المدن الجديدة.