عناوين 10893لجنة اقتراع وفرز فى انتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 02:28 مساءً - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، القرار رقم 60 لسنة 2025، بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية والفرز للمرحلة الأولى والثانية في انتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 10893 لجنة على مستوى الجمهورية.



2598 مرشحا بالنظام الفردي و4 قوائم في انتخابات مجلس النواب



وتجرى الانتخابات تجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لهذا النظام، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الاعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة 11 ديسمبر القادم.

عناوين اللجان الفرعية والفرز في انتخابات مجلس النواب

وحصل "اليوم السابع" على كشوف بعناوين اللجان الفرعية والفرز على مستوى الجمهورية.. اضغط هنا