مدبولي: قطاع الصناعة يشهد افتتاحات لمصانع جديدة ويقود مع التصدير عمليات النمو المتسارع

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 02:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الصناعة يشهد افتتاحات لمصانع جديدة، ويقود مع التصدير عمليات النمو المتسارع جنبًا إلى جنب مع القطاعات الثلاث الأخرى.

التوسع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

خلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمطروح، أكد رئيس الوزراء، أن المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة، مثل مشروع مستقبل الدلتا الجديدة ومشروعات الإصلاح الزراعي لإضافة ملايين الأفدنة لمصر، سيكون لها مردود إيجابي خلال السنوات القليلة القادمة ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

قطاع الاتصالات وصناعة التعهيد

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يمثل قاطرة تنمية خاصة للشباب الواعد، مشيرًا إلى أن صناعة التعهيد في مصر تتقدم على دول كثيرة، وأن الأحد القادم سيشهد توقيع 50 مشروعًا جديدًا مع 50 شركة كبرى للتوسع في هذا المجال.