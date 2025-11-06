أخبار مصرية

مصر تسترد 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 02:28 مساءً - استمراراً للجهود الوطنية الحثيثة، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ لاستعادة آثارها التى خرجت بطرق غير شرعية للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، قامت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بتسليم وزارة السياحة والآثار مجموعة من القطع الأثرية المصرية المستردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقد بلغ عدد القطع الاثرية المستردة من ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية ٣٦ قطعة، كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، وهو اجمالي ثلاث مجموعات رئيسية، حيث تضمنت المجموعة الاولي ١١ قطعة آثرية تمت مصادرتهم من قبل مكتب المدعي العام الامريكى بولاية نيويورك وتم تسليمها إلى القنصلية المصرية العامة بنيويورك، وتضمنت المجموعة الثانية ٢٤ مخطوطاً نادراً تتضمن كتابات باللغتين القبطية والسريانية، والمجموعة الثالثة تضمنت لوحة ملونة من الأسرة ١٨ الفرعونية والتى قام بتسليمها متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك.  

 

يعكس ذلك الإنجاز التزام الدولة الراسخ بحماية تراثها وصون ممتلكاتها الحضارية واسترداد آثارها التي خرجت بطرق غير شرعية، وتتويجاً لتعاون أجهزة الدولة المختلفة، وهو الأمر الذى يخضع إلي قانون حماية الآثار المصرية، وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

