لبنان: الإفراج عن هانيبال معمر القذافى مع إلغاء الكفالة المالية المفروضة عليه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 08:36 مساءً - أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن السلطات اللبنانية قامت بالإفراج عن هانيبال معمر القذافى، مع إلغاء الكفالة المالية المفروضة عليه، حسبما ذكرت سكاى نيوز، ولم تكشف الجهات الرسمية بعد عن مزيد من التفاصيل حول ظروف الإفراج أو أى إجراءات لاحقة، فيما يُتوقع أن تعود المعلومات الرسمية من السلطات الليبية لاحقًا لتوضيح الإجراءات المتخذة بشأن هانيبال القذافى بعد خروجه من لبنان.

لبنان تفرج عن هانيبال معمر القذافى

يذكرأن، أفادت منسقة الفريق القانوني لهانيبال القذافي إيناس حراق، عن أن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الكفالة أو تخفيضها أو إلغائها، هو مجرد كلام غير دقيق، وقالت إن قيمة الكفالة هي 11 مليون، وأي قرار بتخفيضها أو الإبقاء عليها أو إلغائها هو من صلاحية القاضي المكلف بالقضية، القاضي زاهر حمادة، ولا صحة لأي إشاعة قبل صدور قرار رسمي عنه.

وتابعت كما نؤكد أن أي تطور يتعلق بالكفالة، سواء الدفع أو الإلغاء، يتم حصراً عبر الفريق القانوني والمحامي المكلف من هانيبال القذافي، وأن إخلاء السبيل هو مسار قانوني بحت يخضع للإجراءات القضائية ولا يخرج عن الأطر القانونية المعتمدة، وختمت نهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير رسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على مجريات القضية.