السفارة المصرية بمسقط جاهزه لاستقبال الناخبين غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 08:36 مساءً - استكملت السفارة المصرية بمسقط كافة استعداداتها لاستقبال أبناء الجالية المصرية من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى تبدأ غدا الجمعة 7 نوفمبر، على مدى يومين، وفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة .

وتفتح السفارة المصرية بمسقط أبوابها أمام الناخبين من أبناء الجالية المصرية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة مسقط .

وقامت السفارة المصرية بمسقط بنشر تعليمات وصور من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، وذلك عبر الحسابات الخاصة بصفحة السفارة على مواقع التواصل وموقعها الإلكتروني، لتسهل على أبناء الجالية الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

ونشرت السفارة المصرية الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ حيث تشمل المرحلة الأولى من عملية الاقتراع والتى تجرى يومى السابع والثامن من نوفمبر محافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد والفيوم والإسكندرية ومطروح والبحيرة .

كما أعلنت السفارة المصرية بمسقط عن مقار اللجنة وعنوان السفارة.

وأهابت بأبناء الجالية المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.

وتجري المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب في الخارج علي مدار يومي 7 و8 نوفمبر ، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 10 و11 نوفمبر، علي أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، لتبدأ عملية الطعون علي نتيجة انتخابات المرحلة الأولي خلال 48 ساعة وبحد أقصي موعده 20 نوفمبر.

ما هي محافظات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب ؟

ويختار الناخبين في الداخل والخارج خلال المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب المرشحين والقوائم بمحافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

متي يتم الفصل في الطعون علي نتائج المرحلة الأولي من انتخابات النواب ؟

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في طعون نتائج المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب خلال 10 أيام تبدأ من 21 نوفمبر وحتي 30 نوفمبر.

وبالتزامن مع انتهاء الفصل في الطعون، يبدأ الصمت لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، لتنطلق عملية التصويت الخاصة بتلك المرحلة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، علي أن يتم إعلان نتيجة جولة الإعادة بتاريخ 11 ديسمبر.

انتخابات مجلس النواب .. ما هي قواعد وإجراءات تصويت المصريين في الخارج ؟

وفى وقت سابق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى نص على أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ،متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

وبموجب القرار، سيكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي .

أين تنعقد لجان التصويت في انتخابات النواب للمصريين في الخارج ؟

ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية ، أو البعثة الدبلوماسية ، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية .

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات . من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية ، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب ، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة ، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية