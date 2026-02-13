أحراز قضية التيك توكر شاكر وصديقه بعد إحالته للجنايات بتهمة التعاطي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 02:16 مساءً - قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة التيك توكر شاكر محظور، وصديقه السعدني لمحكمة الجنايات بتهمة التعاطي وحيازة سلاح ناري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم محمد شاكر، المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي"، حاز وأحرز بقصد التعاطي 22 جرام من مخدر الميثامفيتامين، كما حاز وأحرز 288 جرام من مخدر الحشيش، وأضافت التحقيقات أن المتهم حاز سلاح و5 طلقات نارية.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور دلوقتي، بتهمة بث فيديوهات خادشة، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر شاكر محظور دلوقتي للمحكمة الاقتصادية، بتهمة بث فيديوهات خادشة.

وكانت رفضت محكمة المختصة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور، وقررت تأييد إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور بكفالة مالية نصف مليون جنيه.

وكشفت الداخلية أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب استخدام المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت بناءً على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تنطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وإخلال بالآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.