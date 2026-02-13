اعرف أسعار الذهب اليوم الجمعة.. جرام عيار 24 يسجل هذا الرقم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 01:23 مساءً - تتأثر أسعار الذهب في مصر بتغيرات المعروض العالمي للمعدن النفيس، إلى جانب متابعة المستثمرين لتحركات أسعار الفائدة العالمية ومؤشرات التضخم.

وسجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 سعر 53280 جنيهًا، بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار الأعيرة المختلفة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 7611 جنيها

عيار 21 يسجل 6660 جنيها

عيار 18 يسجل 5708 جنيهات

الجنيه الذهب 53280 جنيها

وتشهد أسعار الذهب في مصر تذبذبًا يوميًا يتراوح بين 20 و30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وفقًا للتغيرات العالمية وحركة الطلب.