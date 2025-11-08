نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار وسحب منخفضة

الطقس اليوم السبت تتوافر فيه فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتتكون السحب المنخفضة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وينتج عنها سقوط رذاذ غير مؤثر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر: تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم:

القاهرة 27 20

6 أكتوبر 28 18

بنها 26 19

دمنهور 26 19

وادى النطرون 28 20

كفر الشيخ 26 19