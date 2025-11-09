نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تعرف على موعد انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث أولياء الأمور والطلاب عن موعد امتحانات نصف العام الدراسي للعام الحالي، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025/2026.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصفين الثاني الثانوي العام والفني خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 15 يناير.



أما امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، فمن المقرر أن تنطلق من 17 يناير حتى 22 يناير 2026.

إجازة نصف العام الدراسي 2026

بعد انتهاء الامتحانات، تبدأ إجازة نصف العام لجميع الطلاب بداية من 24 يناير 2026 وحتى 5 فبراير 2026، على أن تعود الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في الأسبوع التالي مباشرة.

ضوابط عقد امتحانات نصف العام لصفوف النقل

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الضوابط والمعايير التي تُطبق أثناء وضع امتحانات نصف العام، وتشمل:

إعداد الأسئلة وفق المواصفة الفنية المحددة من الوزارة، بحيث تغطي أجزاء المنهج كاملة وتُقَيِّم مهارات الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط.

ضرورة ارتباط الأسئلة بجميع مكونات منهج الترم الأول دون حذف أو تجزئة.

التأكيد على أن تكون الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء في الصياغة أو الطباعة.

وضع امتحانات صفوف النقل على مستوى كل إدارة تعليمية.

إعداد جداول الامتحانات من قبل كل مديرية تعليمية واعتمادها رسميًا من المحافظ.

نسب درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول

أوضحت الوزارة أن امتحانات نصف العام تمثل 30% من درجة المادة، بينما يتم احتساب 70% الباقية من أدوات التقييم المستمرة، وتشمل:

اختبارات الشهور، التقييمات الأسبوعية، كراسة الواجب، الحضور والالتزام.

كما تُضاف درجات الطالب في تقييمات الفصل الأول وامتحانات نصف العام إلى درجات الفصل الدراسي الثاني لتحقيق التقييم الشامل لأداء الطالب خلال العام.