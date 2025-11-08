استمرار توافد الناخبين المصريين في إيطاليا للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - شهدت السفارة المصرية في دولة إيطاليا، إقبالًا كثيفًا من أبناء الجالية المصرية، الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

والتقط الناخبون صورًا تذكارية داخل مقر السفارة، بعد قيامهم بواجبهم الوطني، في مشهد يعكس فرحتهم بسبب المشاركة في الانتخابات التي تعد واجبا وطنيًا ومسؤولية تجاه الدولة المصرية.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

ويُذكر أن انتخابات مجلس النواب تُجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر المقبل.