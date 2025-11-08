حسين فهمي: تعاون واسع بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سلسلة من بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مؤخرًا مع عدد من المهرجانات والمؤسسات السينمائية والإعلامية الدولية، بهدف تعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين مصر ومختلف دول العالم، وعلى رأسها الصين، مؤكدًا على أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة المهرجان لتوسيع دائرة التعاون الدولي ووضع السينما المصرية في موقعها اللائق على الخريطة العالمية.

تصريحات حسين فهمي

وأوضح الفنان حسين فهمي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: "عملنا بروتوكولات كثيرة جدًا، عملت بروتوكول مع مهرجان في شينغدو، مهرجان الباندا، جولدن أوورد للباندا، وأنا حصلت على أوورد منها، فعملنا معاه تعاون، عملنا تعاون مع كل من هو مهتم بالإعلام في الصين، وهي مؤسسة الصين للإعلام، ودي مؤسسة مهمة جدًا عملت معاها بروتوكول، عملنا أيضًا قبل كده مع شنغهاي فيلم فيستيفال، عملنا مع بيجينغ، يعني في الحقيقة الارتباط مع الصين كان قوي جدًا هذه الفترة، وهيجي لنا وفود من الصين، هم مهتمين جدًا بالسينما المصرية، مهتمين بمصر عمومًا الحقيقة، فأنا شايف إن دي خطوة كانت مهمة، إلى جانب إن إحنا رحنا مهرجانات كثيرة، يعني رحنا مهرجان كان وكان عندنا بافيليون في كان بالاشتراك مع مهرجان الجونة".

وعن تجربة التعاون المشترك بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الجونة، أوضح فهمي: "هي كانت تجربة رائعة جدًا لأن إحنا كنا مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان معنا أيضًا مدينة الإنتاج الإعلامي، والفيلم كوميشن في مدينة الإنتاج، فإحنا الثلاثة، المهم العلم المصري اترفع على البافيليون وده كان يهمنا، وبعدين حصلنا على الجائزة الأولى كأحسن بافيليون، إحنا بقالنا عشر سنين ما بنروحش وبعدين أخذنا الجائزة الأولى فشيء ممتاز جدًا".

وأشار فهمي إلى أن إدارة المهرجان تمثل بالنسبة له عملية إنتاج فني متكاملة، قائلًا: "أنا بهتم بالمهرجان جدًا، وبأعتبر المهرجان ده بمثابة إنتاج فيلم، فهو بالنسبة لي سيناريو كبير بيشارك فيه نجوم ومخرجون ومديرو تصوير ومنتجون، ونسعى لتقديم المهرجان في أحسن صورة ممكنة، ونشوف النتيجة في النهاية".

كما كشف رئيس المهرجان عن تفاصيل أفلام الافتتاح والختام قائلًا: "لدينا فيلم افتتاح قوي جدًا لم أعلن عنه بعد، أما فيلم الختام فسيكون (صوت زهرة رجب)، وهو الفيلم الذي سيفتتح به مهرجان الدوحة، ويعرض في اليوم التالي كفيلم ختام مهرجان القاهرة، وقدرنا نحصل على هذا الفيلم، وإن شاء الله يكون العرض جيد جدًا".