وزير الداخلية لقوات تأمين انتخابات مجلس النواب: حياد تام.. وحسم بلا تجاوز (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قوات تأمين انتخابات مجلس النواب المزمَع إجراؤها في الداخل يومي 10 و 11 من الشهر الجاري، ضرورة التعامل بحسم مع كل ما يمثل خروجًا على القانون دون تجاوز، مع الالتزام بالحياد التام وعدم التدخل في مجريات العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده توفيق مع مساعدي الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، حيث التقى الوزيربمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمتابعة خطط تأمين انتخابات مجلس النواب ومراجعة الاستعدادات النهائية.

وأعرب وزير الداخلية عن ثقته في رجال الشرطة بكافة قطاعات الوزارة وبمختلف درجاتهم، مؤكدًا أنهم على القدر اللازم من المسئولية والاستعداد لآداء كافة المهام الأمنية الموكلة إليهم بدقة وكفاءة. كما وجه ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتظل مصر واحة للأمان والاستقرار.