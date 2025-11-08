نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايف شاهد الان.. قمة نارية من العيار الثقيل بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على يونيون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، ضيفا ثقيلا على نظيره يونيون برلين، مساء اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

في قمة نارية من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني، يحل بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على يونيون برلين مساء اليوم السبت، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب "آلته فورشتراي" وسط ترقب جماهيري كبير لعشاق البوندسليجا.

يدخل بايرن ميونخ اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة منذ انطلاق الموسم، ويسعى لمواصلة انتصاراته للحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين. أما يونيون برلين، فيحتل المركز العاشر برصيد 11 نقطة، ويطمح إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة مدوية أمام العملاق البافاري.

ويخوض بايرن اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأوروبي المهم على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 ضمن دوري أبطال أوروبا، في مباراة أكدت جاهزية الفريق وتماسكه تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، الذي يواصل كتابة التاريخ بعد أن قاد بايرن لتحقيق 16 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات، وهو رقم لم يسبق لأي نادٍ في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الوصول إليه.

المباراة تنطلق في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والكويت، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُذاع المواجهة حصريًا عبر قناة MBC Actio بصوت المعلق عيسى الزدجالي، ضمن تغطية شبكة MBC الحصرية لمباريات الدوري الألماني موسم 2025-2026.

