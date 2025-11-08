نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025: مواعيد المباريات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025: مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025: مواعيد المباريات والقنوات الناقلة.. تستمر الإثارة في ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، حيث تقام مجموعة متنوعة من المباريات في مختلف الدوريات والمسابقات. يشهد اليوم مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي، الدوري الألماني، بالإضافة إلى الدوري السعودي والدوري القطري والكويتي، فضلًا عن مباريات كأس العالم للناشئين. أبرز لقاءات اليوم تتضمن ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي، ومباراة سندرلاند ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي والإسباني: مباريات نارية تنتظر الجماهير

في الدوري الإنجليزي، تنطلق المباريات وفق الجدول التالي:

توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.

إيفرتون ضد فولهام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

وست هام ضد بيرنلي – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

سندرلاند ضد آرسنال – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

تشيلسي ضد وولفرهامبتون – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.



أما الدوري الإسباني، فيشهد مباريات قوية أيضًا:

جيرونا ضد ديبورتيفو ألافيس – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.

إشبيلية ضد أوساسونا – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

إسبانيول ضد فياريال – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.



الدوري الإيطالي والفرنسي والألماني: مواجهة الفرق الكبرى

في إيطاليا، يلتقي كبار الفرق في مباريات منتظرة:

كومو ضد كالياري – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 2 HD.

ليتشي ضد فيرونا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD.

يوفنتوس ضد تورينو – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.

بارما ضد ميلان – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.



أما الدوري الفرنسي، فيشهد:

مارسيليا ضد بريست – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

لوهافر ضد نانت – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

موناكو ضد لانس – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.



وفي ألمانيا، تقام عدة مواجهات في توقيت واحد:

باير ليفركوزن ضد هايدينهايم، هامبورج ضد بوروسيا دورتموند، هوفينهايم ضد لايبزيج، أونيون برلين ضد بايرن ميونخ – جميعها الساعة 4:30 عصرًا.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد كولن – الساعة 7:30 مساءً.



بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية، تشهد الملاعب العربية والعالمية مباريات الدوري السعودي والقطري والكويتي، وكذلك مباريات كأس العالم للناشئين مع مباريات قوية تتضمن السعودية ضد نيوزيلندا وفرنسا ضد كندا والولايات المتحدة ضد طاجيكستان.

اليوم هو فرصة مثالية لعشاق كرة القدم لمتابعة مجموعة من المباريات الحماسية التي ستقدم مستوى فنيًا عاليًا وتشهد منافسات قوية بين الفرق الكبرى في جميع أنحاء العالم.