شعبية تامر حسني تُغلق شوارع فرنسا بعد حفل أسطوري في باريس.. والعالم يُكرّسه نجمًا عالميًا

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد غير مسبوق، تحوّلت شوارع العاصمة الفرنسية باريس إلى احتفالية ضخمة بعد الحفل التاريخي الذي أحياه النجم تامر حسني على مسرح Dôme de Paris، وسط حضور جماهيري تخطّى 15 ألف متفرج، في سابقة تُعد الأولى من نوعها لفنان عربي في فرنسا.

الحفل شهد توافد الآلاف قبل بدايته بساعات، مما تسبب في إغلاق الطرق المؤدية للمسرح نتيجة الإقبال الجماهيري الهائل، حيث حرص الجمهور من مختلف الجنسيات على حضور الحدث الغنائي الذي وصفه المتابعون بأنه "ليلة عربية استثنائية في قلب باريس".

وقدّم تامر حسني، خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بالهتاف والغناء، مؤكدين أن تامر، لا يمثل فقط نجمًا مصريًا عربيًا ناجحًا، بل ظاهرة فنية عالمية تتخطى الحدود.

وعقب الحفل اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو والتعليقات التي توثّق أجواء الليلة المبهرة، حيث عبّر الجمهور عن فخرهم بنجمهم المفضل الذي رفع اسم الفن العربي في واحدة من أهم عواصم العالم.

يُعد تامر حسني، من أكثر الفنانين العرب تحقيقًا للنجاحات على مستوى العالم، حيث شارك في مهرجانات دولية، وكرّمته جهات عالمية كأول مطرب عربي تُعرض بصمته في المسرح الصيني بهوليوود، كما قدّم ديوهات عالمية ناجحة مع نجوم كبار مثل (Shaggy) و(Akon).

ويُعتبر تامر من الفنانين القلائل الذين جمعوا بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج إلى جانب الغناء، ليصبح نموذجًا للفنان الشامل، ورمزًا للإبداع العربي الحديث.

جدير بالذكر أن الحدث لم يمر مرور الكرام على وسائل الإعلام الأجنبية، حيث تصدّر اسم Tamer Hosny الترند في فرنسا وعدة دول أوروبية، وتناولت الصحف والمجلات الفرنسية الحفل بعناوين لافتة.



وأكدت التقارير أن هذا الحفل يُعد نقطة تحول في حضور الفن العربي داخل أوروبا، مشيدة بالكاريزما والحضور الطاغي لتامر على المسرح، وقدرته على التواصل مع جمهور من ثقافات مختلفة بنفس الطاقة والعفوية.

ليُثبت دائمًا أن تامر حسني ليس فقط نجم الشرق الأوسط، بل أيقونة فنية عالمية تُسطّر تاريخًا جديدًا للفن العربي في الفعاليات والحفلات العالمية.