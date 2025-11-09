نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة المدارس خلال انتخابات مجلس النواب 2025.. الطلاب في المقار الانتخابية فقط يحصلون على عطلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل العديد من أولياء الأمور والطلاب عن موقف المدارس من الإجازة خلال الأسبوع الجاري بمناسبة إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الإجازة تخص المدارس التي تم تخصيصها كمقار للجان الانتخابات فقط، بحيث يحصل طلاب هذه المدارس على عطلة يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر 2025. أما باقي المدارس في المحافظات التي لا تشملها الانتخابات، فإن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي دون توقف.

وفي محافظة الجيزة، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن العطلة الخاصة بالانتخابات مقتصرة على المدارس المستخدمة كمقار للجان التصويت فقط، مشددًا على أن الطلاب في بقية المدارس سيواصلون الدراسة في الأيام العادية.

وتأتي هذه الإجازة ضمن جدول الانتخابات البرلمانية لعام 2025، حيث تُجرى المرحلة الأولى في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتائج الرسمية لهذه المرحلة يوم 18 نوفمبر. وفي حال وجود جولة إعادة، ستكون في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، مع إعلان النتائج يوم 11 ديسمبر.

أما المرحلة الثانية من الانتخابات فتُجرى في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتائج النهائية لهذه المرحلة يوم 2 ديسمبر. وفي حال الحاجة لجولة إعادة، فستكون خارج البلاد يومي 15 و16 ديسمبر، وداخلها يومي 17 و18 ديسمبر، مع إعلان النتائج النهائية للجولة يوم 25 ديسمبر.

وبذلك، يحرص النظام التعليمي على تنظيم الدراسة والإجازات بما يتوافق مع الجدول الانتخابي، مع ضمان عدم تأثر الطلاب في المدارس غير المستخدمة كمقار للانتخابات.