أمن مطروح يضبط عاطل بحوزته 22 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 12:33 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح، قيام عاطل مقيم بمطروح بالإتجار فى السجائر المهربة جمركياً.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة سيوة، وبحوزته أكثر من 22 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركياً.

بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.