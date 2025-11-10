غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 01:32 مساءً - أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة سوهاج، برئاسة اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن انتظام سير العملية الانتخابية منذ بداية اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 دون رصد أي معوقات حتى الآن.

متابعة دقيقة على مدار الساعة

وأوضح المحافظ، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم داخل جميع اللجان على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى، مع متابعة دقيقة ومستمرة على مدار الساعة لضمان تيسير عملية الاقتراع.

تنسيق بين الغرف الفرعية والرئيسية

وأشار المحافظ إلى أن هناك تواصلاً دائماً بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز، لمتابعة الموقف أولاً بأول، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد ترد أثناء سير العملية الانتخابية.

أكثر من 3.3 مليون ناخب بسوهاج

يُذكر أن عدد الناخبين بمحافظة سوهاج يبلغ 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب وناخبة، موزعين على 8 دوائر انتخابية، و598 مركزًا انتخابيًا، و641 لجنة فرعية.