غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 01:32 مساءً - أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة سوهاج، برئاسة اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن انتظام سير العملية الانتخابية منذ بداية اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 دون رصد أي معوقات حتى الآن.
متابعة دقيقة على مدار الساعة
وأوضح المحافظ، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم داخل جميع اللجان على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى، مع متابعة دقيقة ومستمرة على مدار الساعة لضمان تيسير عملية الاقتراع.
تنسيق بين الغرف الفرعية والرئيسية
وأشار المحافظ إلى أن هناك تواصلاً دائماً بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز، لمتابعة الموقف أولاً بأول، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد ترد أثناء سير العملية الانتخابية.
أكثر من 3.3 مليون ناخب بسوهاج
يُذكر أن عدد الناخبين بمحافظة سوهاج يبلغ 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب وناخبة، موزعين على 8 دوائر انتخابية، و598 مركزًا انتخابيًا، و641 لجنة فرعية.
وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.
وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من جانب قوات الشرطة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانضباط.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة – إن وُجدت – خارج مصر يومي 1 و2 ديسمبر، وداخلها يومي 3 و4 ديسمبر 2025.