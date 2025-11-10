مطران دشنا بقنا يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 02:33 مساءً - أدلى الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها بقنا بصوته فى الانتخابات البرلمانية لعام 2025، ورافقه وفد من كهنة الكنيسة بمدينة دشنا.

وقال الأنبا تكلا، إن المشاركة في انتخابات المجالس النيابية واجب وطني، مؤكدًا أنه حرص على الإدلاء بصوته في الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات على رأس وفد كنسي وعدد كبير من المواطنين.

وأشار، إلى أن الكنيسة وفرت عددا من الأتوبيسات لنقل الناخبين من المسلمين والأقباط إلى اللجان الانتخابية لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية.

كان القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن عدد من يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 35 مليون و279 ألف و922 ناخبا موزعين.

وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من جانب قوات الشرطة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانضباط.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة – إن وُجدت – خارج مصر يومي 1 و2 ديسمبر، وداخلها يومي 3 و4 ديسمبر 2025.