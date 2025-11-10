محافظ الأقصر يتفقد توافد الناخبين في لجان المدينة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 02:33 مساءً - تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الاقصر، ظهر اليوم الإثنين، توافد الناخبين للتصويت في أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025 داخل لجان مدينة الأقصر، مشددًا على أهمية توفير الأجواء اللازمة لضمان استمرار التصويت بكثافة كبيرة.

غرفة عمليات الأقصر تتابع اللجان وانتظامها

فيما أعلنت غرفة العمليات المركزية بمحافظة الأقصر، المنعقدة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، عن انتظام العملية الإنتخابية بالمحافظة دون أي عوائق، في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، والتي يستمر التصويت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10و11 نوفمبر 2025 الجاري.

المحافظ يقرر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات

وكان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة، إلى جانب غرف فرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة سير أعمال التصويت لحظة بلحظة، وتذليل أى عقبات فنية أو لوجيستية، قد تعترض سير العملية الانتخابية.

بدء توافد الناخبين على لجان الكرنك



وقد بدأ الناخبون بدائرة بندر ومركز الأقصر في الصباح الباكر بالتوافد أمام مدرسة عمر بن الخطاب التابعة لمحافظة الأقصر فى التوافد بكثافة على اللجان الانتخابية قبل فتح أبوابها صباح اليوم الاثنين، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من التصويت بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025.

تفاصيل بدء إجراءات التصويت

وتبدأ إجراءات التصويت بقيام القضاة المشرفين على الانتخابات، بإثبات اجراءات فتح اللجنة فى محاضر رسمية والتأكيد من صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة فى التصويت ثم السماح للناخبين بالدخول.



وفور دخول الناخب إلى اللجنة يتم تقديم بطاقة الرقم القومي إلى رئيس اللجنة لتأكد من شخصيته وأنه من أبناء الدائرة الانتخابية واسمه فى كشوف الناخبين، يقوم الموظف المعاون لرئيس اللجنة بإثبات حضور الناخب الذى يحصل على بطاقتي اقتراع من القاضى إحداهما تتضمن أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية بالنظام الفردي، والثانية تتضمن أسماء المرشحين بنظام القائمة ورمزها الانتخابي، حيث يقوم الناخب وراء الستار بالاداء بصوته.

تُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من جانب قوات الشرطة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانضباط.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة – إن وُجدت – خارج مصر يومي 1 و2 ديسمبر، وداخلها يومي 3 و4 ديسمبر 2025