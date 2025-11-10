نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية ضرورة وطنية لبناء كوادر المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رؤساء وقيادات 52 شركة من كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش مشاركتهم في فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي 9 و10 نوفمبر 2025.

وحضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار متابعة الدولة لتطورات قطاع الاتصالات والتحول الرقمي.

ترحيب رئاسي وتأكيد على الثقة في الاقتصاد المصري

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بترحيب واسع بقيادات الشركات المشاركة، موجهًا الشكر على ثقتهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والتي ظهرت في توقيع 55 اتفاقية جديدة أمس مع وزارة الاتصالات لتوفير 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن استضافة مصر لهذه القمة الدولية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على قيادة صناعة التعهيد، بما تمتلكه من مقومات بشرية وتقنية وبنية تحتية رقمية متطورة.

استراتيجية وطنية لتحويل قطاع الاتصالات إلى قطاع إنتاجي

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أن الدولة كانت حريصة على وضع استراتيجية وطنية رقمية متكاملة تستهدف تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي، يساهم بشكل مباشر في:

زيادة الصادرات الرقمية

توفير فرص عمل نوعية

تعزيز النمو الاقتصادي

دعم التحول الرقمي الشامل

رفع مساهمة التكنولوجيا في الناتج المحلي

وأوضح الرئيس أن هذه الاستراتيجية قائمة على مستهدفات محددة جرى تنفيذها وفق جدول زمني دقيق لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن.

العنصر البشري.. محور أساسي في الاستراتيجية الرقمية

وشدد الرئيس السيسي على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة، التي تُعد المحرك الرئيسي لصناعة التعهيد والخدمات الرقمية.

وأكد الرئيس أن الدولة تتعاون في هذا الإطار مع أكبر الجامعات والمعاهد التعليمية الدولية بهدف تطوير برامج تدريبية متطورة تُعزز من مهارات الشباب وتُمكنهم من المنافسة في السوقين المحلي والعالمي.

دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية.. رؤية لمستقبل جديد

وأشار الرئيس السيسي خلال اللقاء إلى أن الدولة حريصة على دمج التعليم الرقمي داخل المنظومة التعليمية بشكل كامل، في إطار سعيها إلى:

إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة

تعزيز الابتكار والبحث العلمي

دعم الاقتصاد القائم على المعرفة

سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل

تأهيل طاقات بشرية تواكب التحول الرقمي العالمي

وأكد الرئيس أن الدولة تعمل على تحقيق طفرات سريعة في مجال التعليم الرقمي، موضحًا أن السوق المصري واسع وقادر على استيعاب المزيد من المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.

السيسي: السوق المصري قادر على استيعاب المزيد من الكفاءات الرقمية

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تمتلك سوقًا ضخمًا قادرًا على استيعاب آلاف العاملين الجدد في مجال التعهيد، لافتًا إلى أن الطلب العالمي المتزايد على الخدمات الرقمية يعزز من فرص توسع الشركات العالمية في السوق المصري، ويدعم مكانة مصر كأحد أهم المراكز الإقليمية في هذا القطاع.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بما يخدم الشركات العالمية والمحلية، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.