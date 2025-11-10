نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العمر 80 والقلب 20.. سيدة عجوز تصوت في انتخابات النواب بالدقي: جئت لأصنع المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في قلب مدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي، شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 لحظة إنسانية مميزة، حينما أدلت سيدة مصرية تجاوزت عمرها الثمانين عامًا بصوتها، مؤكدة أن مشاركتها ليست مجرد واجب، بل تصريح وطني لصناعة مستقبل الوطن.

وقفة صمود أمام الزمن

لم تكن خطواتها سريعة، لكنها كانت مليئة بالإيمان والعزيمة، متكئة على عصاها لمواجهة تحديات الحركة، متجهة نحو صندوق الاقتراع لتؤكد أن المشاركة الديمقراطية في مصر راسخة عبر الأجيال.

تكاتف إنساني لدعم كبار السن

ولمواجهة صعوبة الحركة وضعف البصر، قدم القاضي المشرف على اللجنة ورجال الأمن والعاملون كافة التسهيلات، مرافقين السيدة بأقصى درجات الاحترام حتى وصلت إلى مكان الاقتراع، مع الحفاظ على سرية وسلامة اختيارها.

تسهيل العملية الانتخابية لكبار السن

تم تطبيق الإجراءات القانونية التي تسمح بمساعدة كبار السن، حيث أوضح أفراد اللجنة كيفية اختيار المرشح، وتأكدوا من إدخال ورقة التصويت في الصندوق بنجاح، مع إظهار اهتمام خاص من رجال الشرطة بتيسير دخول كبار السن وضمان راحتهم.

الوعي النسائي في المقدمة

أكدت نسبة كبيرة من الناخبات أن حضور المرأة الكثيف يأتي من حرصهن على اختيار مرشحين قادرين على تمثيلهم والدفاع عن قضايا الأسرة والمجتمع، وقد أدلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بصوتها في نفس اللجنة، مشددة على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري.

تنظيم وانسيابية الإجراءات

سارت العملية الانتخابية داخل مدرسة بدر الإعدادية بنين في جو من التنظيم والانضباط، مع إجراءات أمنية مشددة، وضمان التزام كامل بالإجراءات الاحترازية، وسط توقعات باستمرار الزخم الانتخابي، خاصة من السيدات وكبار السن.

إجراءات التصويت

عند دخول الناخب إلى اللجنة، يتم التحقق من هويته عبر بطاقة الرقم القومي، ثم يحصل على بطاقتي اقتراع: الأولى للمرشحين بالنظام الفردي، والثانية للمرشحين بنظام القوائم، ليقوم بالتصويت وراء الستار بما يحفظ سرية وحرية اختياره.