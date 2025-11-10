نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إقبال كبير على لجان البويطي بالواحات البحرية في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة البويطي عاصمة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين على لجان انتخابات مجلس النواب 2025، حيث توافد المواطنون منذ الساعات الأولى لاستئناف التصويت بعد فترة الراحة الرسمية، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم والتأمين الكامل.

وتجمع الناخبون من مختلف الأعمار أمام اللجان، وحرص كبار السن والشباب والسيدات على المشاركة الفعّالة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، مؤكدين أن التصويت واجب وطني وحق دستوري يجب الحفاظ عليه.

وشهدت مراكز الاقتراع في البويطي انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، إلى جانب تعاون واضح من موظفي اللجان لتسهيل دخول وخروج الناخبين.

وأكد رؤساء اللجان في الواحات البحرية انتظام العملية الانتخابية داخل لجان البويطي، مع الإشارة إلى أن الإقبال المتزايد يعكس وعي أهالي المنطقة وحرصهم على المشاركة السياسية والمساهمة في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

وكان المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن في وقت سابق أن المرحلة الأولى من الانتخابات تضم 14 محافظة من بينها الجيزة، حيث يحق التصويت لأكثر من 6.6 مليون ناخب داخل المحافظة. وتعد الواحات البحرية من المناطق ذات الاهتمام الخاص نظرًا لطبيعتها الجغرافية واتساع مساحتها وتوزيع لجانها بشكل يخدم التجمعات السكنية المختلفة.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، على أن يُسمح بالاقتراع حتى آخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي، وسط متابعة مستمرة من غرفة العمليات لضمان عدم وجود أي معوقات تعطل سير العملية الانتخابية.