وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: نحاول إعادة تأهيل مستشفيات غزة ليتلقى الناس العلاج

أحمد جودة - القاهرة - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على إزالة الأنقاض بغزة لأنها تشكل خطرا كبيرا

قالت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ الأمم المتحدة تحاول إعادة تأهيل مستشفيات قطاع غزة حتى يتمكن الناس من تلقي العلاج الطبي، ولا يزال الأمر صعبا، وما زال غير كافٍ، لذا، نواصل الدعوة إلى المزيد من الوصول.

وأضافت "فيلمنج"، في حوارها مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في الوقت نفسه، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إزالة الأنقاض لأن ذلك يشكل خطرا كبيرا أيضا".

وتابعت، أنّ هناك أنقاض في كل مكان ومبانٍ مدمرة وذخائر منفجرة، لذلك، تعمل فرق نزع الألغام بالأمم المتحدة على تحديد مواقع هذه الذخائر غير المنفجرة، وسيكون من المأساوي أن ينجو شخص من القصف ثم يموت في أثناء سيره بالشارع.

وأوضحت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: "لا يزال أمامنا الكثير لنفعله، ونحن فقط في حاجة إلى أن تتوقف القنابل".